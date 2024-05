Magdeburg soll in die Sicherheit eines beliebten Weges investieren: Das fordert ein Antrag an die Stadt. Die Verwaltung hat nun Stellung genommen und erklärt, welche Maßnahmen umgesetzt werden - und welche nicht.

Eine Fahrradstraße in Magdeburg soll sicherer werden. Ein Antrag dazu ist bereits in der Stadt eingegangen.

Magdeburg - Die Sicherheit an einer beliebten Magdeburger Straße lässt zu wünschen übrig - das findet die CDU-Ratsfraktion. Sie fordert deshalb in einem Antrag an die Stadt, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Die Verwaltung hat nun auf die Forderungen reagiert.