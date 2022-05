Diskussion um Hermann-Gieseler-Halle von Bruno Taut in Magdeburg

Magdeburg - Die Magdeburger Hermann-Gieseler-Halle wird in ihrer jetzigen Form für den Sport nach Fertigstellung der Sporthalle am Lorenzweg nicht mehr benötigt. Darüber, was aus dem Zeugnis der Moderne werden soll, ist eine Diskussion entbrannt. Die Stadtverwaltung möchte das Gebäude an Investoren veräußern die - unter Berücksichtigung von denkmalschützerischen Aspekten - die Halle für neue Ideen nutzbar machen könnten. Gegen die Vorschläge positioniert hat sich der Bürgerverein Stadtfeld - und dieser bekommt jetzt Unterstützung von Bruno Krayl. Er ist Sohn des Magdeburger Architekten Carl Krayl und hat selbst in Magdeburg am Bau von Neu-Reform mitgewirkt. Und er ist Patensohn von Bruno Taut - dem Architekten der Hermann-Gieseler-Halle.