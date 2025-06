Klinikum Magdeburg im TV Brandopfer stirbt in Magdeburg: Einblick in die Notaufnahme

Eine 84-Jährige schwebt in Lebensgefahr und ein junger Mann kommt wegen eines Pickels in die Notaufnahme. Das Klinikum Magdeburg zeigt den Alltag am Wochenende in der DMAX-Serie „Notaufnahme: Samstagnacht“, im TV.