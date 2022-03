„Don Giovanni“ am Theater Magdeburg: Der Diener kehrt zurück als Herr

2009 schon sang er in der Oper Don Giovanni am Theater Magdeburg. Nun kehrt Martin-Jan Nijhof zurück und singt die Titelrolle. Er erzählt, wie sich die Stadt verändert hat, warum Singen süchtig macht und wieso man immer offenbleiben sollte für Gelegenheiten.

Magdeburg - Viel Freiheit hatte ihm 2009 die Rolle des Leporello in Mozarts Oper aller Opern „Don Giovanni“ gelassen. Es war die erste Oper, in der er in Magdeburg sang. Nun kehrt Martin-Jan Nijhof in der Titelrolle dieses Mozart-Werks nach Magdeburg zurück. Für ihn schließt sich hier ein Kreis. Denn 2009 war auch Karen Stones erste Spielzeit als Generalintendantin am Magdeburger Theater, die aktuell ihre letzte Spielzeit am Haus durchläuft.