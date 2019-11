Drehstart für den neuen Polizeiruf 110 aus Magdeburg "Tod einer Toten" (AT): Steffen C. Jürgens (Rolle Anton Lobrecht), Regisseur David Nawrath, Claudia Michelsen (Rolle Doreen Brasch), Produzentin Iris Kiefer und Kameramann Tobias von dem Borne (v.l.). Foto: obs/MDR/Stefan Erhard

In Magdeburg sind am Mittwoch die Dreharbeiten zum Polizeiruf "Tod einer Toten" gestartet. Dafür werden noch Komparsen gesucht.

Magdeburg l Eine ermordete Frau ist in einem MDR-Polizeiruf nun wirklich nichts Ungewöhnliches. Komisch nur, dass diese bereits vor Jahren für tot erklärt wurde. Ein Fall für Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen).

Seit dem 13. November 2019 wird wieder in Magdeburg, aber auch in Calbe, für eine neue Polizeiruf-Folge gedreht. Bis zum 12. Dezember ist das Filmteam in der Landeshauptstadt und Umgebung unterwegs. Der Krimi soll 2020 im Ersten ausgestrahlt werden, teilte der MDR mit.

Wer will eine Leiche spielen?

Gesucht werden - auch sehr kurzfristig - noch Komparsen für verschiedene Rollen, zum Beispiel als:

Zivilbeamte und Polizisten, 25 bis 60 Jahre, Drehtag: 14. November

Sekretärin, 22 bis 26 Jahre alt, Text und Spielrolle, Drehtag: 2. Dezember

Leiche/weibliches Double, blonde Locken (sehr wichtig), 22 bis 26 Jahre, Drehtage: 18. und 26. November

Förster, 30 bis 70 Jahre, Drehtag: 18. November

Wer Zeit hat und sich als Komparse vor der Kamera ausprobieren möchte, findet weitere Infos bei Facebook unter Komparsenzirkel.

Hauptkommissarin steht vor Rätsel

Zur Story: Am Waldrand außerhalb von Magdeburg wird eine junge Frau, Jessica Mannfeld, tot aufgefunden. Der Schuss in den Hinterkopf deutet auf eine Hinrichtung. In einem Auto in der Nähe des Fundorts findet Hauptkommissarin Doreen Brasch ein kleines Mädchen. Es spricht kein Wort. Brasch vermutet, dass es die Tochter des Opfers ist. Der Vater der Toten wird als Angehöriger ausfindig gemacht. Werner Mannfeld ist irritiert über die Nachricht, denn seine Tochter wurde bereits vor Jahren nach einem Autounfall für tot erklärt, zusammen mit ihrem Freund, Alex Zapf. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter war zerrüttet, denn Jessica war drogenabhängig. Werner Mannfeld wusste nicht einmal von seiner Enkeltochter.

Brasch steht vor einem Rätsel: Warum hat Jessica damals ihren Tod vorgetäuscht? Musste sie untertauchen, weil sie schon damals in Gefahr war? Wo ist Alex Zapf, der Vater des Kindes? Die Kollegen des Rauschgiftdezernats können in der Suche weiterhelfen. Und Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler) rückt mit einem entscheidenden Hinweis heraus, der ihn den Führerschein kostet: Er war in der Nacht in der Nähe des Tatorts. Auf seinem Heimweg von einer Feier hat er einen Mann angefahren. Als er Hilfe holen wollte, lief der Mann davon. Lemp ließ es auf sich beruhen: Er hatte getrunken. Der Mann war Alex Zapf. Hat Lemp den Mörder von Jessica angefahren, oder war Alex Zapf selbst in Todesangst auf der Flucht?