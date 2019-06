In Magdeburg ermittelt die Polizei in einem Fall eines besonderst dreisten Einbruchs. Symbolfoto: Photographee.eu - Fotolia

Besonders dreist ging ein Einbrecher in Magdeburg vor. Während seine Opfer im Nebenzimmer schliefen, hat er ihr Wohnzimmer durchwühlt.

Magdeburg (vs) l Ein unbekannter Täter dang am 20. Juni 2019 in den frühen Morgenstunden in eine Wohnung in der Braunschweiger Straße in Magdeburg ein und stahl diverse Elektrogeräte. Es war ein besonders dreister Fall eines Wohnungseinbruchsdiebstahles, wie die Magdeburger Polizei meldetet.

Der Täter stieg demnach über den Balkon der Erdgeschosswohnung und hebelte die Balkontür zur Wohnung auf. In der Wohnung wurden offen liegende elektronische Geräte, wie beispielsweise ein Handy, ein Laptop, ein Tablet und Kopfhörer, sowie eine Kreditkarte gestohlen.

Hier ging der Täter deshalb besonders dreist vor, da sich die Geschädigten – ein junges Paar – zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung im angrenzenden Schlafzimmer befanden und schliefen. Der Einbrecher muss zwischen 1 Uhr und 5.30 Uhr in der Wohnung gewesen sein.