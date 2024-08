Der Sitz der Hilfsorganisation befindet sich aktuell noch in der Lüneburger Straße. Nach den Sanierungsarbeiten soll der Verband in die Magdeburger Innenstadt umziehen. Was an dem Standort so besonders ist.

Das Gebäude an der Straße „Altes Fischerufer“ wird in den kommenden Monaten saniert. Der DRK Landesverband Sachsen-Anhalt will nach Abschluss der Arbeiten in das Objekt in der Magdeburger Innenstadt ziehen.

Magdeburg - mi/bel

An der Straße „Altes Fischerufer“ bilden beeindruckende Bauwerke noch heute eine einzigartige Stadtsilhouette. Hier verlaufen Teile der historischen Stadtmauer. Magdalenenkapelle, Petrikirche und Wallonerkirche stehen hier in direkter Nachbarschaft. Einst befand sich hier noch ein Teil des Hafengeländes und die Fischer gingen ihrer Arbeit nach.

Heute ist hier ein attraktives Viertel entstanden. Nach dem Klosterneubau im Schatten der Kirche Sankt Petri bahnen sich nun weitere Änderungen vor Ort an.

Zukünftig wird der DRK Landesverband Sachsen-Anhalt sich dort in der Hausnummer 49/50 niederlassen und verlegt damit seinen Sitz von der Lüneburger Straße in der Alten Neustadt in die Magdeburger Innenstadt. Im Rahmen von Standortoptimierungen suchte der Landesverband neue Räumlichkeiten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Umbau bis Sommer 2025

Dazu vermittelte das Immobilienunternehmen Aengevelt dem DRK einen langfristigen Mietvertragsabschluss über rund 1.500 Quadratmeter Bürofläche und somit nahezu alle Mietflächen des Gebäudeensembles in der Altstadt. Mietbeginn ist nach Abschluss der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich im Sommer 2025.

Vor rund zehn Jahren hatte das Immobilienunternehmen Aengevelt den Landesverband schon bei seinen Umzugsplänen von Halle nach Magdeburg betreut. Bereits seit längerer Zeit sei der DRK-Landesverband auf der Suche nach einem neuen repräsentativen und zentralen Standort in der Innenstadt gewesen. „Diesen haben wir in der Immobilie am Alten Fischerufer gefunden. Die Räumlichkeiten und die Grundrisse eignen sich optimal für unsere Arbeit im Landesverband. Für uns als Wohlfahrts- und nationale Hilfsorganisation ist es etwas sehr Besonderes, im ehemaligen ,Armenhaus' der Stadt Magdeburg für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar und erreichbar zu sein“, sagt Carlhans Uhle, Landesgeschäftsführer DRK Sachsen-Anhalt auf Volksstimme-Nachfrage.

Über 6.000 Ehrenamtliche bei DRK in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt engagieren sich laut des Geschäftsführers mehr als 7.100 Mitarbeiter und 6.100 Ehrenamtliche bei dem DRK. Der Verband ist einer von 19 Landesverbänden des Deutschen Roten Kreuzes. Zum Landesverband Sachsen-Anhalt gehören wiederum 20 Mitgliedsverbände.

„Wir freuen uns, dass wir den Landesverband Sachsen-Anhalt des Deutschen Roten Kreuzes erneut bei seinen Umzugsplänen umfassend betreuen durften und ihm diesen optimal für seine Arbeit geeigneten Standort als Einzelmieter vermitteln konnten“, sagt Annett Lorenz-Kürbis, Niederlassungsleiterin Aengevelt Magdeburg.