Die Magdeburger Polizei kontrollierte am Dienstag einen Fahrradfahrer. Bei der Überprüfung fanden die Beamten Drogen und einen Taser.

Magdeburg (vs) l Am Dienstagvormittag bemerkte eine Polizeistreife gegen 8.40 Uhr in Magdeburg einen Fahrradfahrer, der während der Fahrt mit dem Handy telefonierte. Die Beamten wollten den Mann im Schöppensteg kontrollieren, doch der trat in die Pedale und versuchte, zu fliehen, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden kurz darauf stellen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten bei dem 33-jährigen Magdeburger ungefähr 300 Gramm Chrystal Meth. Außerdem hatte der Mann Bargeld in vierstelliger Höhe und einen Taser bei sich. Die Kontrolle der Personalien des Mannes ergab, dass dieser bereits polizeibekannt ist.

Fahrrad möglichweise ebenfalls gestohlen

Die Rahmennummer des Fluchtfahrrades war entfernt worden, berichtete die Polizei. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Es wurde deshalb wie die Drogen und der Taser sichergestellt.

Gegen den 33-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Waffengesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, eingeleitet. Der 33-Jährige wurde inzwischen in Untersuchungshaft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.