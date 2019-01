In Magdeburg wurden zwei Männer erwischt die Drogen konsumiert und auch selbst welche dabei hatten. Symbolfoto: David Ebener/dpa

Der Drogenkonsum zweier Männer blieb Bundespolizisten am Hauptbahnhof Magdeburg nicht verborgen. Es folgten Strafanzeigen.

Magdeburg (ag) l Mit Drogen im Gepäck sind zwei junge Männer am Sonntagvormittag am Hauptbahnhof Magdeburg erwischt worden. Die zwei waren zuvor in einer Diskothek. Dort hatten sie bereits selbst Drogen konsumiert.

Eine Streife der Bundespolizei war gegen 9.30 Uhr auf die zwei Männer aufmerksam geworden, weil diese Ausfallerscheinungen hatten, die auf den Drogenkonsum hinwiesen. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten im Rucksack des 32-Jährigen sieben szentypische Tütchen. Darin waren sieben Ecstasy-Tabletten und neun Gramm vermutlich Speed.

Bei seinem 23-jährigen Begleiter fanden die Bundespolizisten insgesamt 1,5 Gramm vermutlich Speed.

Die Beamten stellten die Drogen sicher. Die zwei Männer müssen sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.