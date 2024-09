Magdeburg - Mit 4,10 Metern hat die Scheitelwelle des aktuellen Hochwassers zum Wochenbeginn den Pegel Magdeburg-Strombrücke passiert. Damit fiel die Hochwasserwelle zwar niedriger aus als zunächst befürchtet: Doch inzwischen hat sich ein wechselhaftes Wetter mit teils ergiebigen Niederschlägen eingestellt. So ist in Magdeburg am Montag und am Dienstag mit rund 19 Litern Regen pro Quadratmeter etwa ein Drittel des Regensolls für den gesamten Monat September gefallen. Und nicht nur für gestern Abend waren weitere Niederschläge angekündigt. So könnten heute in Magdeburg gut noch einmal zehn Liter pro Quadratmeter dazukommen, am Freitag noch einmal fünf Liter und am Sonnabend zwei Liter. Was bedeutet das nun für die Elbe?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.