Bei einem Tatverdächtigen in Magdeburg wurden diverse Drogen und Zubehör sichergestellt. Symbolfoto: David Ebener/dpa

Bei einer Verkehrskontrolle ist der Polizei ein 30-jähriger Drogendealer ins Netz gegangen. Der Magdeburger wurde vorläufig festgenommen.

Magdeburg (vs) l Polizisten hatten den 30-jähriger Magdeburger am Freitagabend gegen 22 Uhr in der Ebendorfer Chaussee im Magdeburger Stadtteil Großer Silberberg angehalten. Ein Drogentest reagierte positiv.

Der Mann versuchte zunächst, die Polizeibeamten mit falschen Personalien zu täuschen, entschied sich dann aber zu flüchten.

Geldbündel bei Flucht verloren

Bei der Flucht verlor er mehrere tausend Euro in der für die Drogenszene typischen Stückelung, erklärte Polizeisprecherin Ilona Wessner.

In dem Pkw Daimler seien illegale Betäubungsmittel und entsprechendes Zubehör aufgefunden worden. Durch intensive Recherchen konnten die Beamten in kürzester Zeit die wahre Identität des Fahrzeugführers ermitteln. Sie stellten dabei auch noch fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Auf dem Balkon versteckt

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung in der Magdeburger Semmelweißstraße an. Hier stießen die Beamten auf den bereits polizeibekannten 30-Jährigen, der sich auf dem Balkon versteckt hatte. Sie fanden zudem mehrere hundert Gramm Marihuana, Chrystal sowie weitere Rauschmitteln und Dealer-Zubehör.

Der Tatverdächtige und eine 27-jährige Magdeburgerin, die sich mit in der Wohnung aufhielt und ebenfalls unter dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln stand, wurden vorläufig festgenommen.

27-Jährige wieder auf freiem Fuß

Allerdings sei die 27-Jährige nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft am nächsten Tag wieder auf freien Fuß gesetzt worden, da sich hier der Tatverdacht vorerst nicht erhärten ließ.