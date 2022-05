Ehrung für FCM-Aufstieg: Magdeburg feiert  mit der Mannschaft auf dem Alten Markt

Erst gibt's den Eintrag ins Goldene Buch, dann wird mit den Fans gefeiert: Die Stadt Magdeburg will den 1. FCM in dieser Woche offiziell für den Aufstieg in die 2. Bundesliga ehren.

Fans des 1. FC Magdeburg jubeln. Nach dem Sieg gegen den FSV Zwickau ist der Club in die zweite Fußball-Bundeliga aufgestiegen.

Magdeburg - Der Aufstieg in die 2. Bundesliag ist dem 1. FC Magdeburg erneut und vorzeitig geglückt. Nun will die Stadt Magdeburg die Mannschaft auch offiziell für diese sportliche Leistung ehren - eine Woche eher als von Oberbürgermeister Lutz Trümper zunächst angekündigt und noch vor Ende der Saison.

Spieler sowie Trainer und Betreuer sind am Freitag, 6. Mai, um 17.30 Uhr ins Rathaus eingeladen, teilte die Stadt am Montag mit. Dort werden sie gebeten, sich in das Goldene Buch der Landeshauptstadt einzutragen. "Im Anschluss können sie sich vom Balkon des Alten Rathauses von den Fans feiern lassen", heißt es weiter.

Trümper erklärte: "Die Fußballer des 1. FC Magdeburg haben ihre erfolgreiche Saison mit dem erneuten Aufstieg in die 2. Bundesliga gekrönt. Wir könnten nicht stolzer auf die Mannschaft sein."

Nach dem Eintrag in das ´Goldene Buch wird sich die Mannschaft auf dem Balkon des Rathauses zeigen. "Wir erwarten einen gut gefüllten Alten Markt", so Trümper.

Der 1. FC Magdeburg hatte sich mit einem 3:0-Sieg über den FSV Zwickau am 24. April vorzeitig den Meistertitel der Liga geholt und den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Zuletzt war das den Magdeburger Fußballern 2018 geglückt.

Am selben Abend feierten Hunderte Fans auf dem Hasselbachplatz in Magdeburg. Die Aufstiegs-Party wurde von der Polizei beendet. Dabei kamen auch Wasserwerfer zum Einsatz.

Die Saison ist am 6. Mai noch längst nicht zu Ende. Der FCM empfängt tags darauf noch den TSV 1890 München und muss am 14. Mai in Osnabrück ran.