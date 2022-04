Christian Beck kickte einst beim 1. FCM. Jetzt baut der Fußballer in Magdeburg mit seiner Familie ein Eigenheim. Nun sollte die Bodenplatte gegossen werden. Doch wo blieb der Beton? Und wo war eigentlich Beck?

Magdeburg - Na das fehlte noch. Kaum wurde die Bodenplatte für das neue Eigenheim von Fußballer Christian Beck in Magdeburg gegossen, geriet die Arbeit ins Stocken. Baustopp. Und das am frühen Morgen. Aber auch vom Bauherrn fehlte jede Spur. Eigentlich wollte sich der Fußballer das Ereignis nicht entgehen lassen. Was war passiert?