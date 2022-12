Ein mittelalterliches Detail ist am Magdeburger Dom zurückgekehrt

Sehr lange war ein kleines, aber feines Detail am Magdeburger Dom niemandem aufgefallen. Jetzt hat der Domförderverein es wieder ins Bewusstsein zurückgeholt.

Magdeburg - Sieht man nur länger und genauer hin, entdecken auch Magdeburger am Dom Details, die zuvor ihrem Blick verborgen geblieben waren. So war es auch mit einem kleinen, aber feinen Detail am Südturm des Wahrzeichens der Stadt.