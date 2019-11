Großer Schaden ist einem Unternehmen in Magdeburg nach einem Einbruch entstanden. Die Diebe langten großzügig zu.

Magdeburg (dpa) l Unbekannte haben in Magdeburg am vergangenen Wochenende den Zaun eines Großhandelsunternehmens aufgebrochen und mehrere Dutzend Propangasflaschen vom Gelände gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, montierten die Täter das Seitengitter eines der Lager in der Gustav-Ricker-Straße ab und entwendeten insgesamt 50 Gasflaschen.

Durch den Diebstahl sei dem Unternehmen ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.