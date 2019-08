Einbrecher haben aus einer Wohnung in Magdeburg Werkzeug gestohlen. Die Diebe drangen über ein Fenster ein.

Magdeburg (vs) l Eine leerstehende Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wernigeröder Straße in Magdeburg war das Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, hebelten unbekannte Täter irgendwann zwischen Donnerstag und Sonnabend ein Fenster der Wohnung auf, die zurzeit renoviert wird.

Die Diebe entwendeten demnach unter anderem eine Bohrmaschine und ein Lasermessgerät.