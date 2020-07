Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Kellerabteil in einem Magdeburger Mehrfamilienhaus wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall. Symbolbild: Martin Rieß

In Magdeburg wurde aus einem Kellerabteil Werkzeug gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Magdeburg (vs) l Am Montag zeigte ein 33-jähriger Magdeburger den Diebstahl von diversem Werkzeug aus seinem Keller in der Herbarthstraße an, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Unbekannte Täter drangen vermutlich im Zeitraum vom 26. Juni 2020 bis zum 4. Juli 2020 auf bisher nicht geklärte Art in den Kellerbereich des Mehrfamilienhauses in der Herbarthstraße ein. Anschließend hebelten die Einbrecher gewaltsam die Zugangstür auf und entwendeten Firmenwerkzeug. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.