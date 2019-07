Nach zwei Einbrüchen in Magdeburger Firmen sicherte die Polizei Spuren. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Unbekannte sind in zwei Magdeburger Firmen eingedrungen. Entwendet wurden Baumaschinen und ein Fahrrad.

Magdeburg (vs) l Der Mitarbeiter einer Magdeburger Baufirma im Bereich der Albert-Vater-Straße stellte am Donnerstagvormittag einen Einbruch fest und meldete es der Polizei. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln einer Tür in die Lagerhalle der Firma und entwendeten diverse Baumaschinen. Nach einer ersten Einschätzung entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Ein weiterer Einbruch wurde der Polizei gegen 11 Uhr aus der Lübecker Straße gemeldet. Die Einbrecher gelangten über das Dach in die Räume eines Fahrradhändlers und erbeuteten ein hochwertiges Fahrrad. Die Polizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und leitete Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.