In Magdeburg haben Unbekannte eine Leiter an ein Wohnhaus angelehnt und sind eingestiegen.

Magdeburg l Am Sonntag (14. Juli 2019) kurz nach Mitternacht brachen unbekannte Täter durch Anstellen einer Leiter und Aufhebeln eines Fensters in die obere Etage eines Einfamilienhauses am Thauberg in Magdeburg ein. Der im Haus befindliche Sohn der Familie vernahm die Einbruchsgeräusche und schaute nach, woraufhin die unbekannten Täter flüchteten, so die Polizei.