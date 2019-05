Einsatz für die Polizei in Magdeburg: Unbekannte waren am Wochenende in zwei Pizza-Filialen eingebrochen. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Mehrere Tausend Euro haben unbekannte Einbrecher in Magdeburg aus zwei Pizza-Filialen entwendet.

Magdeburg (vs) l In der Nacht zum 19. Mai 2019 sind unbekannte Täter in Magdeburg in zwei Filialen eines Pizzalieferdienstes in der Brennecke Straße sowie in der Lübecker Straße eingebrochen, teilte die Polizei mit.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Seitenfenster Zutritt in die Räume des Pizzalieferdienstes in der Lübecker Straße. Im Objekt griffen sie die Überwachungstechnik an und entwendeten mehrere Computer und Festplatten. Des Weiteren öffneten die Täter gewaltsam einen Tresor und entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Der zweite Einbruchsdiebstahl ereignete sich im selben Tatzeitraum in einer zweiten Pizza-Filiale in der Brenneckestraße. Auch hier verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über eine Seitentür Zutritt in die Filiale und griffen zunächst gezielt die Überwachungstechnik im Objekt an. Im Anschluss hebelten die Täter gewaltsam mittels unbekannten Werkzeug einen Tresor auf und entwendeten aus diesem Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Eine genaue Schadensauflistung des entstandenen Sachschadens steht für beide Filialen jedoch noch aus.