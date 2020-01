In Magdeburg ist ein Tresor mit Waffen und Munition entwendet worden. Der Tresor wurde wenig später im Harz entdeckt - ohne Waffen.

Magdeburg l Bei einem Einbruch in eine Firma in Magdeburg-Ottersleben haben Unbekannte am Freitagmorgen zwischen 0 und 7 Uhr einen Tresor mit Lang- und Kurzwaffen, Munition und Wertsachen mit einem Wert in fünfstelliger Höhe entwendet.

Der Tresor wurde wenigen Stunden später im Bereich Heteborn (Landkreis Harz) entdeckt. Die Waffen sind nach ersten Erkenntnissen weg.

Der Tresor kann laut Polizei nicht mit Manneskraft einfach weggetragen werden. Ob es die Täter speziell auf den Tresor abgesehen hatten oder dieser ein Zufallsfund war, ist noch unklar.

Der Einbruch wurde am Freitagmorgen von dem Firmeninhaber festgestellt. Die bislang unbekannten Täter drangen durch Aufbrechen einer Tür in die Geschäftsräume eine und entwendeten den Tresor. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort, welche sich derzeitig in der Auswertung befinden.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.