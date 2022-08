Hausbau in Magdeburg: Die Bad-Vorlieben von Fußballer Christian Beck

Ex-FCM-Fußballer Christian „Beckus“ Beck und seine Frau Paulin bauen in Magdeburg ein Einfamilienhaus. Jetzt steht das Design fürs Bad. Was jetzt im Trend ist - Tipps vom Experten.

Magdeburg - Ein Waschbecken oder zwei? Klassisch oder extravagant? Hell oder dunkel? Keramik oder Edelstahl? Wer ein neues Badezimmer einrichten will, steht vor einer riesigen Auswahl. So erging es jetzt auch Ex-FCM-Stürmer Christian Beck und seiner Frau Paulin. Die Beiden bauen eine Stadtvilla in Magdeburg, Einzug soll möglichst vor Weihnachten sein.