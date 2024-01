Ein Einkaufszentrum in Magdeburg wird komplett umgebaut. Die Bauarbeiten dazu sind bereits in vollem Gange. Zu welchen Einschränkungen es kommt und welche Geschäfte umziehen müssen.

Einkaufszentrum in Magdeburg wird umgebaut - welche Geschäfte jetzt umziehen müssen

Ein Loch am Einkaufszentrum in Magdeburg klafft dort, wo vor wenigen Wochen noch geparkt werden konnte. Grund sind Umbauten im Innen- und Außenbereich des Gebäudes, die voraussichtlich noch länger als ein Jahr andauern werden.

Magdeburg - Am Einkaufszentrum in Magdeburg herrscht derzeit Baustelle. Das Gebäude soll in den kommenden Monaten komplett umgebaut werden. Von den Bauarbeiten sind insbesondere die Geschäfte betroffen - einige von ihnen müssen für andere Läden Platz machen.