Magdeburg (vs) - Am Freitag, 12. Mai, eröffnet der skandinavische Design-Laden Søstrene Grene die erste Filiale in Magdeburg. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Dafür verspricht das Unternehmen aus dem dänischen Aarhus eine "kleine Auszeit vom Alltag" und damit typisch skandinavische, "hyggelige" Einkaufsmöglichkeiten. Angeboten werden sollen dann unter anderem kleine Möbel, Wohnaccessoires, Spielzeug, Küchenzubehör, Geschenkartikel, Schmuck und Kreativbedarf.

Søstrene Grene: Hygge im Allee Center Magdeburg

Die 260 Quadratmeter große Filiale werde außerdem mit dem neuesten Ladenkonzept von Søstrene Grene eröffnet. „Wir freuen uns sehr, unseren ersten Store in Magdeburg zu eröffnen und laden die Bewohner der Stadt ein, in das neuere sinnliche Einkaufskonzept von Søstrene Grene mit abenteuerlichen Elementen einzutauchen. Wir hoffen, dass am Eröffnungstag viele neue und bestehende Kunden aus der Region im Laden vorbeikommen werden, um das Ergebnis zu sehen“, so der Søstrene Grene-Partner Mogens Schmidt.

Bislang gibt es bereits eine Søstrene Grene-Filiale in Halle und zwei in Leipzig. Insgesamt hält das Unternehmen mehr als 60 Filialen in Deutschland. Weitere sollen im Laufe des Jahres dazukommen.