Das Erdgeschoss im Magdeburger City Carré erhält gleich doppelten Zuwachs: Während ein Geschäft bereits in das Einkaufszentrum am Hauptbahnhof eingezogen ist, soll bald ein zweites folgen.

Magdeburg - Im City Carré herrscht derzeit reger Betrieb. Nicht nur durch die rund 20.000 Kundinnen und Kunden, die täglich im Einkaufszentrum ein- und ausgehen. Auch außerhalb des Gebäudes tut sich was: So haben Passanten vermutlich schon das mehrstöckige Gerüst entdeckt, das an der Fassade an der Otto-von-Guericke-Straße aufgebaut wurde.