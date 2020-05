Die Feuerwehr rückte in Magdeburg aus, nachdem mehrere Gartenlauben im Stadtteil Fermersleben in Brand geraten waren.

Magdeburg (vs) l Feuerwehreinsatz am 27.5.2020, um 22.37 Uhr, in Magdeburg-Fermersleben. In der Felgeleber Straße standen in der Kleingartenanlage "Steinlagerplatz" mehrere Gartenlauben in Flammen.

Diese seien teilweise vollständig ausgebrannt, wie die Feuerwehr in Magdeburg am Donnerstagmorgen berichtete. Der Brand wurde mit drei C-Rohren gelöscht.

Ein Feuerwehrmann leicht verletzt

Die Ursache ist derzeit noch unbekannt. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Kamerad der freiwilligen Feuerwehr leicht am Arm.