Nach langer Planung wird die Lücke auf der Westseite des Südfriedhofs in Magdeburg für mehr als 100.000 Euro saniert.

Magdeburg - Der Südfriedhof ist einer der größten Friedhöfe der Stadt. Doch an der Westseite der historischen Mauer entlang der Leipziger Straße klafft schon seit einiger Zeit eine Lücke.

Aber aller Voraussicht nach nicht mehr allzu lange: Derzeit sanieren die Eigenbetriebe Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM) im Auftrag der Stadt diesen Teilbereich der Mauer des Südfriedhofes.

Dabei wird die abgetragene historische Klinkermauer entlang der Leipziger Straße bis Herbst auf einer Länge von 40 Metern für rund 116.000 Euro nach historischem Vorbild erneuert.

Sperrung durch Arbeiten am Südfriedhof in Magdeburg

Während der Bauarbeiten kann es durch eine Teilsperrung des Weges zu Einschränkungen für Fußgänger kommen. Für die Sanierung mussten mit der unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmte Klinker gebrannt werden.

Die neuen Ziegel sollen den vorhandenen historischen Steinen in Material, Größe, Oberflächenbeschaffenheit und Farbe entsprechen. An einem Teilabschnitt der historischen Friedhofsmauer war bei einer Regelkontrolle 2021 entlang der Leipziger Straße ein umfassender Schaden am Mauerwerk festgestellt worden.

Dadurch war die Verkehrssicherheit der Mauer so stark beeinträchtigt, dass dieser Bereich abgetragen und provisorisch durch einen Bauzaun gesichert werden musste.

Berühmte Magdeburger liegen in Gräbern auf dem Südfriedhof

Die Einfriedung des Südfriedhofs stammt aus den 1870er Jahren. Ihr aktuelles Erscheinungsbild entspricht laut Angaben der Stadt dem Alter und den Witterungseinflüssen. Die Verkehrssicherheit wird regelmäßig überprüft. Die Sanierung der Mauer wird aus Investitionsmitteln des SFM finanziert.

Der etwa 150 Jahre alte Südfriedhof erstreckt sich auf rund 18 Hektar zwischen Leipziger Straße (Westen), Raiffeisenstraße (Norden), Försterstraße (Osten) und Bierer Weg (Süd).

Die Gräber bekannter Magdeburger liegen hier, beispielsweise vom einstigen Oberbürgermeister Gustav Hasselbach und Friedrich Bötticher. Auch Hermann Gruson und Constantin Fahlberg haben Grabstätten auf dem Friedhof.