Einst eine beliebte Flaniermeile in Neu-Olvenstedt: Warum ein Boulevard in Magdeburg verwaist

Die Passage im Brunnenstieg (Flaniermeile am Magdeburger Bruno-Taut-Ring) ist in den Wendejahren 1989/90 entstanden und bot Einkaufsmöglichkeiten. Auch Polizei und Sparkasse waren in diesem Bereich anzutreffen.

Magdeburg - „Leider ist es so, dass die einst so schönen Ecken heute nur noch trist und grau wirken“, sagt Leserin Kerstin Müller. Beispiele gebe es viele. Wie etwa den Brunnenstieg. Die Passage, die in der Zeit der deutschen Wiedervereinigung 1989/90 entstanden war, wurde einst als Boulevard in der Großsiedlung im Westen Magdeburgs konzipiert – als Flaniermeile mit Einkaufsmöglichkeiten wie einer Drogerie, die in einem Gewerbeobjekt eingerichtet wurde, dessen Besonderheit ein runder Kiosk an der Süd-West-Seite des Baus war.