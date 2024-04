Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nach nun gut elf Monaten legen die Mitarbeiter des Ikea in Magdeburg und auch in Halle-Leipzig ihre Arbeit nieder. Zum bundesweiten Streik des Einzelhandels beteiligen sich verschiedene E-Center aus Haldensleben, dem Bördepark Magdeburg, Burg, Schönebeck. Auch die Edeka-Filiale am Breiten Weg "Am Domviertel" ist betroffen. Bisher konnte noch kein für die Mitarbeiter zufriedenstellender Tarifabschluss erreicht werden.