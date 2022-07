Gastronomie Eis essen in Magdeburg: In diesen Eisdielen und Cafés gibt es eine Abkühlung vom Sommer

In den wärmsten Monaten im Jahr braucht jeder mal eine Erfrischung. Die Volksstimme stellt deshalb zehn Eiscafés und Eisdielen in Magdeburg vor, in denen Besucher genau diese bekommen.