Bei welcher Eisdiele in Magdeburg schmeckt Ihnen das Eis am besten? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.

Magdeburg. - Was gibt es Schöneres, als an einem heißen Sommertag zur Eisdiele zu schlendern und sich mit ein paar kühlen Kugeln Eis zu belohnen? Nichts!

Ob Haselnuss, Stracciatella, Gin-Basilikum oder Ziegenkäse-Minze-Matcha: Im Sommer hat man fast jeden Tag Lust auf Eis.

Wir wollen wir von Ihnen wissen, bei welcher Eisdiele in Magdeburg Ihnen das Eis am besten schmeckt. Bis zum 28. Juni 2024 können Sie an unserer Umfrage teilnehmen und uns Ihre Lieblingseisdiele nennen.

So geht es weiter: Aus Ihren Vorschlägen werden die zehn meistgenannten Eisdielen ermittelt. Aus diesen Top Ten können Sie in der Endabstimmung, die Anfang Juli startet, Ihre Lieblingseisdiele wählen. Am Ende stellen wir die drei beliebtesten Eisdielen in Magdeburg vor.