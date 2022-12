Derzeit sind bereits Eisbrecher auf den Wasserstraßen in Sachsen-Anhalt unterwegs. Denn: Kleinere Boote stecken in der Börde und Magdeburg bereits zwischen den Eisschollen fest.

Kleinere Boote stecken auf den Wasserstraßen und Kanälen in Sachsen-Anhalt in der Börde und bei Magdeburg im Eis fest. Foto:

Haldensleben/Calvörde/Magdeburg - Wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mitteilte, kommt es auf dem Niegripper Verbindungskanal und dem Mittellandkanal bei Hohenwarthe zu ersten Behinderungen wegen Eisbildung.

Dabei handelt es sich um Scholleneis mit Bruchstücken oder eine geschlossene Eisdecke mit einer Stärke zwischen 2 und 5 Zentimeter.

Zwischen den Eisschollen manövrieren immer noch größere Schiffe und Eisbrecher. Foto: Matthias Strauss

Derzeit kommen die schweren Binnenschiffe zwischen Wolfsburg und Magdeburg dennoch noch gut voran. Damit dies auch in den nächsten Tagen so bleibt, sind nahezu alle Eisbrecher auf der Elbe und den Kanälen in Bereitschaft.

Im Hafen von Haldensleben wartet die Seewolf auf ihren ersten Einsatz. Auf dem Elbe-Havel-Kanal ist der Eisbrecher Eisbär bereits auf Kontrollfahrt. Für die kleineren Schiffe in den Sportboothäfen ist die Saison endgültig vorbei. So auch in Calvörde. Hier liegen die Boote schon jetzt fest im Eis.