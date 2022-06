Eiskellerplatz in Magdeburg: Kabelarbeiten läuten den Abriss ein

In Magdeburg wird das bekannte Trafohaus auf dem Eiskellerplatz abgerissen. Kabelarbeiten sorgen für Einschränkungen im Straßenverkehr.

Noch prägt das Schaltwerk das Bild vom Eiskellerplatz. Mit Kabelarbeiten wird ab Montag der Abriss vom Trafohaus an der Ecke Halberstädter Straße/Rottersdorfer Straße eingeläutet.

Magdeburg - Die Zeit für den Abriss vom Schaltwerk auf dem Eiskellerplatz in Magdeburg läuft. Am 14. März 2022 beginnen Vorbereitungen, damit das Trafohaus vom Netz der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) abgekoppelt werden kann. Im Bereich der Halberstädter Straße/Rottersdorfer Straße und auf dem Eiskellerplatz werden im Auftrag der Netze Magdeburg GmbH diverse Nieder- und Mittelspannungskabel verlegt, wie SWM-Sprecherin Cornelia Kolberg erklärt.

Bau wird als „hohler Vogel“ übergeben

Die Arbeiten gehen mit Einschränkungen für Fahrzeugführer und Fußgänger entlang der Rottersdorfer Straße sowie der Halberstädter Straße einher. Es werde zu einspurigen Verkehrsführungen in Fahrtrichtung stadtauswärts kommen, so die Sprecherin.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai 2022 an. Bis dahin soll im hinteren Bereich vom Eiskellerplatz eine kleinere Trafostation errichtet und ans Netz angeschlossen werden. Sie fungiert dann künftig als Ersatz für das überdimensionale Schaltwerk. Aus dem Gebäude, das in den 1930er Jahren entstand, wird die Technik entfernt. Es soll quasi als „hohler Vogel“ der Landeshauptstadt übergeben werden. Sie lässt das Trafohaus dann abreißen.

Großprojekt Umgestaltung wird angepeilt

Mit diesem Vorhaben soll der Weg frei gemacht werden für eine Neugestaltung vom Eiskellerplatz. Seit dem Jahr 2016 wird an entsprechenden Planungen gearbeitet. Die knapp 700 Quadratmeter fassende Fläche soll beispielsweise als Marktplatz, als Ort zum Verweilen und als Standort für Veranstaltungen genutzt werden können.

In den Vorjahren wurde mit einem neuen Umspannwerk an der Fichtestraße, der Verlegung eines 10-Kilovolt-Kabelsystems im Untergrund der Rottersdorfer Straße sowie mit Arbeiten am Umspannwerk Buckau für das Großprojekt der Weg geebnet.