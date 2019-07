Die Tafel am Pegelhäuschen an der Magdeburger Strombrücke zeigt nur noch 45 Zentimeter an. Foto: Martin Rieß

45 Zentimeter zeigt der Pegel an der Strombrücke Magdeburg an. Der neue Niedrigwasserrekord des vergangenen Jahres lag bei 46 Zentimetern.

Magdeburg l Der Pegel an der Magdeburger Strombrücke hat am 31. Juli 2019 in der Mittagszeit den Niedrigwasserrekord des vergangenen Jahres unterschritten. Der lag seit August 2018 bei 46 Zentimetern – jetzt zeigte die Tafel auf dem Pegelhäuschen an der Magdeburger Elbuferpromenade nur noch 45 Zentimeter an.

Zuvor hatte der Rekord über Jahrzehnte Bestand. Bis dahin galt der mit 48 Zentimetern am 22. Juli 1934 erreichte Tiefststand als Rekordmarke. Sie überdauerte 84 Jahre. Ob der neue Rekord lange Bestand haben wird, ist offen.

Für die Frachtschifffahrt ist die Elbe schon seit Wochen nicht mehr nutzbar. Die Wassertiefe reicht für die Binnenschiffe längst nicht mehr aus. Auch die Weiße Flotte hat ihren Startpunkt an den Anleger im oberen Vorhafen des Schiffsheberwerks am Mittellandkanal verlagert. Der Hafen Magdeburg ist dank einer Niedrigwasserschleuse aber erreichbar.