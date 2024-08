Das Baden in der Elbe ist im Normalfall aufgrund der damit verbundenen Gefahr verboten. Eine Ausnahme gibt es jedoch für den Elbebadetag. Was die Elbestädter in diesem Jahr alles erwartet.

Elbebadetag in Magdeburg: Was den Besuchern geboten wird

Baden in der Alten Elbe

Roland Zander (links) und Marcel Guderjahn von der Fraktion Gartenpartei. Die beiden Stadtratsmitglieder organisieren in diesem Jahr erneut den Elbebadetag.

Magdeburg. Im warmen Sommer eine erfrischende Abkühlung in der Elbe genießen – das ist der Wunsch vieler Magdeburger. Doch das Baden in der Elbe und ihren Nebenarmen ist aufgrund zu hoher Gefahr im Normalfall nicht erlaubt. Diesen Sonntag soll es jedoch eine Ausnahme geben, denn dort findet der diesjährige Elbebadetag an der Cracauer Wasserfallbrücke statt.

„Es soll wieder ein gemütlicher Nachmittag für die ganze Familie werden“, erzählt Roland Zander, Fraktionsvorsitzender der Gartenpartei. Nach einer guten Resonanz im vergangenen Jahr organisiert die Gartenpartei den Elbebadetag in diesem Jahr erneut. Dieses Mal zusammen mit der MWG-Wohnungsgenossenschaft Magdeburg, erklärte Zander.

Eröffnet werde der Elbebadetag um Punkt 10 Uhr von Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris. Anschließend können die Besucher bis 18 Uhr nach Lust und Laune in der Alten Elbe planschen.

Vorbereitung für den Elbebadetag: Helfer befreien Strand und Fluss von Müll

Im Vorfeld wurde der Elbestrand am Fuße der Cracauer Wasserfallbrücke bereits durch zahlreiche Freiwillige von Müll befreit. Zum Einsatz kam dabei auch eine Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Magdeburg. Diese suchte den Flussbereich nach gefährlichen Gegenständen ab.

Laut Frank Mehr, Amtsleiter für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz der Feuerwehr, diente die Säuberungsaktion als Ausbildungstag für künftige Herausforderungen. Bei der Übung konnten zwei Einkaufswagen, ein Fahrradrahmen und diverse kaputte Flaschen geborgen werden.

Elbebadetag an der Alten Elbe: Beachvolleyball, Eiswagen und Co.

Obwohl das Baden in der Elbe am Sonntag im Vordergrund stehe, seien noch weitere Aktivitäten geplant. Unter anderem soll es ein Beachvolleyballfeld und ein Trampolin geben, auch die Elbtaufe durch Neptun sei geplant. Ein Eiswagen werde für Abkühlung sorgen und ein DJ für gute Laune, so Zander.

Für die Sicherheit sei die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und das Malteser Hilfswerk zuständig.