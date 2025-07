Weitere Einschränkungen auf dem Elberadweg in Magdeburg: Wegen Bauarbeiten der SWM wird ein Abschnitt für Radfahrer gesperrt. Eine Umleitung führt ausgerechnet über eine vielbefahrene Straße ohne Radweg.

Sperrung am Elberadweg – mit gefährlicher Umleitung für Radfahrer in Magdeburg

Für Radfahrer endet der Weg an der Elbuferpromenade in Magdeburg. Während Fußgänger passieren dürfen, werden Radler umgeleitet.

Magdeburg. - Der Elberadweg in Magdeburg bleibt ein Problemfall: Nach einer Havarie an der Ufermauer ist bereits ein Abschnitt in der Innenstadt gesperrt – nun kommt eine weitere Einschränkung im Bereich des Buckauer Elbufers hinzu.