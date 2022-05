Elektroauto oder Hybrid Auto? Peugeot Autohaus Schulze Magdeburg zum Thema E-Mobilität

Geht es um das Thema Neuwagen oder Anschaffung eines Gebrauchten, stellt sich vielen Autofahrern die Frage nach dem Antrieb. Kay Soszynski berät jeden Tag Kunden, die zu diesem Thema Antworten suchen. Er ist Verkaufsleiter im Peugeot Autohaus Schulze in Magdeburg. „Bei nahezu jedem zweiten Beratungsgespräch geht es unseren Kunden um die Frage: Elektroauto, Hybrid Auto oder klassischer Verbrenner“, berichtet Kay Soszynski. „Wir analysieren dann gemeinsam, welches Auto mit welchem Antrieb zum jeweiligen Kunden passt.“

Bedarfsanalyse im Peugeot Autohaus Schulze

In der Bedarfsanalyse zum Thema Elektroauto oder Hybrid Auto ist die erste Frage: Wie viele Kilometer fahre ich im Durchschnitt am Tag. In der Stadt fahren die meisten Autofahrer nicht mehr als 40 Kilometer am Tag. Auf dem Land sind es oft nicht mehr als 80 Kilometer. Für all diejenigen käme ein Elektroauto in Frage. „Dann klären wir, ob Lademöglichkeiten vorhanden sind und natürlich, wie umweltbewusst oder nachhaltig unsere Kunden künftig unterwegs sein möchten“, schildert der Verkaufsleiter vom Peugeot Autohaus Schulze den Einstieg in die Bedarfsanalyse.

Das Verkaufsteam der Peugeot Autohaus Schulze in Magdeburg, Haldensleben und Burg. Foto: Peugeot Autohaus Schulze Magdeburg

Welche Vorteile hat ein Elektroauto?

Der Frage, welchen Vorteil Kunden haben, die sich für ein Elektroauto entscheiden, folgen fünf Argumente und fünfmal die Null:

0 CO2-Emission

0 Lärm

0 Vibration

0 Abgase

0 Gangwechsel

Zum Jahresende läuft die staatliche Förderung für ein Elektroauto aus. Deshalb lädt das Peugeot Autohaus Schulze in Magdeburg zum Beratungsgespräch ein Foto: Stellantis

Lohnt sich ein Elektroauto für mich?

„Es lohnt sich definitiv, die Entscheidung pro Elektroauto noch in diesem Jahr zu fällen“, sagt Kay Soszynski vom Peugeot Autohaus Schulze „Denn noch winken attraktive Kaufanreize. Bis zu 9570 Euro Zuschuss gibt es beim Kauf eines rein elektrisch angetriebenen Autos. Diese staatliche Förderung läuft noch bis Ende 2022.“ Außerdem sind Elektroautos und Hybridfahrzeuge 10 Jahre entweder komplett oder teilweise von der KFZ-Steuer befreit, je nach CO2-Ausstoß. Ein weiterer Pluspunkt sind geringe Wartungs- und Unterhaltungskosten. Zu guter Letzt wirft der Fachmann die „attraktiven Finanzierungs- und Leasingangebote von Peugeot“ in die Waagschale.

Bei Kauf eines Elektroautos oder eines Hybrid Auto bietet Peugeot seinen Kunden attraktive Finanzierungs- oder Leasingangebote. Foto Peugeot Autohaus Schulze

Welches Elektroauto kommt für mich in Frage?

Zunächst gilt zu klären: Sind Lademöglichkeiten vorhanden oder nachrüstbar. Die zweite Frage ist: Wie viele Kilometer werden tatsächlich am Tag gefahren und, wofür wird das Auto generell gebraucht.

Peugeot Autohaus Schulze: Reichweite & Ladezeiten der E-Mobile

Die Reichweite von Elektroautos variiert. Sie hängt von der Größe und dem Gewicht des Fahrzeugs, der Akku-Leistung und dem Fahrverhalten ab. Der Kleinwagen Peugeot e-208 hat beispielsweise eine Reichweite zwischen 350 bis 362 Kilometer nach WLTP. Der Peugeot 308, ein Hybrid Auto, hat im vollelektrischen Modus eine Reichweite von 63 bis 69 Kilometer, nach WLTP.

Zum Thema Ladezeiten erklärt Kay Soszynski vom Peugeot Autohaus Schulze: „Beim Laden an einer Schnellladestation mit 100 KW Gleichstrom, erreichen die Akkus in nur 30 Minuten eine Ladekapazität von bis zu 80 Prozent. In Fachkreisen wird das DC-Laden genannt. An der heimischen Wallbox, mit 11 KW Wechselstrom, dauert es im Durchschnitt etwa 5 Stunden. Deshalb laden die meisten Autofahrer ihr Elektroauto über Nacht. Die heimische Lademethode nennt sich AC-Laden.“

Wie viele Ladestationen gibt es in Magdeburg?

In Magdeburg gibt es 41 öffentliche Ladestationen. Viele Apps und Internetseiten verraten umfassend, wo sich Ladesäulen befinden, ob sie besetzt sind und wie viel das Laden dort kostet. Eine dieser Infoseiten ist chargefinder.com.

In der Landeshauptstadt Magdeburg gibt es derzeit 41 öffentliche Ladesäulen. Foto: SWM

Wie oft wird ein Elektroauto gewartet?

Die Wartung eines Elektroautos findet, laut Wartungsplan, nach einem Jahr und dann alle zwei Jahre statt. „Die Kosten liegen bei der ersten Wartung ssssssssbei rund 60 Euro, da der Wartungsaufwand im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor geringer ist“, erklärt der Verkaufsleiter. „Bei der Wartung werden alle sicherheitsrelevanten Funktionen und die Akkuleistung überprüft. Bei Bedarf wird ein Softwareupdate gemacht. Bei der zweiten Wartung nach zwei Jahren steigen die Kosten auf rund 200 Euros.“

Wie lang ist die Lebensdauer der Akkus von Elektroautos?

Peugeot garantiert 8 Jahre lang eine Akkuleistung seiner Elektromodelle von mindestens 70 Prozent oder bis zu 160.000 gefahrenen Kilometern.

Das Team vom Peugeot Autohaus Schulze Magdeburg lädt alle, die Fragen zum Thema Elektromobilität und einer Bedarfsanalyse haben zum persönlichen Beratungsgespräch ein. Mehr Informationen finden Interessierte unter diesem Link.