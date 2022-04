Eltern-Kritik wegen Vollsperrung: Stadt Magdeburg schafft Fußgängerweg über Baustelle am Heumarkt

Seit 10. Januar ist die Turmschanzenstraße zwischen Brückstraße und Am Cracauer Tor in Magdeburg voll gesperrt. Auch für Fußgänger. Grundschüler mussten deshalb lange Umwege gehen. Das sorgte für Kritik bei Eltern. Nach Volksstimme-Bericht hat die Stadt jetzt eine Lösung erarbeitet.

Magdeburg - Schluss mit dem langen Umweg für Schüler, die auf dem Werder oder im Umfeld des Heumarkts wohnen, und die Grundschule „Am Elbdamm“ oder die Gemeinschaftsschule „Thomas Mann“ in der Cracauer Straße besuchen. Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung am Dienstag (18. Januar) bekanntgegeben hat, soll bereits am heutigen Mittwoch, 19. Januar, wieder ein Weg für Fußgänger im Bereich der Vollsperrung im Südabschnitt der Turmschanzenstraße zugänglich gemacht werden.