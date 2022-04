Endspurt für die Gärtner der Gruson-Gewächshäuser in Magdeburg

Magdeburg. - Noch wird an einigen Stellen der drei neuen Schauhäuser gewerkelt. Doch es sind nur noch einige kleinere technische Restarbeiten wie die Klimasteuerung, die zu erledigen sind. Auch am Außengelände und an der Regenwasserzisterne vor den Gruson-Gewächshäusern sind Bauarbeiter derzeit noch beschäftigt. Doch auch hier ist Ludwig Martins, der Leiter der Gewächshäuser, optimistisch, dass diese Arbeiten in den nächsten Wochen abgeschlossen sein werden.