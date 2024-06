Junges ENglisch-Ass Für seine große Leidenschaft ausgezeichnet: Dieser 15-Jährige gewinnt Wettbewerb in Sachsen-Anhalt

Danny Kühlitz hat im Englisch-Wettbewerb „Big Challenge“ in Sachsen-Anhalt als Bester abgeschnitten. Was er an der Sprache so faszinierend findet, welches seine Lieblingswörter sind und wie er mit ein paar Tricks im Alltag seine Sprachkenntnisse verbessert.