Magdeburg l Die Landeshauptstadt Magdeburg wird den in Magdeburg geborenen und 2013 verstorbenen Liedermacher Reinhard Lakomy mit einer Büste ehren. Sie wird am Donnerstag, 5. September 2019, in der Kita „Traumzauberbaum" an der Wiener Straße enthüllt. In Magdeburg sind nach einem Stadtratsbeschluss bereits alle Kitas in kommunaler Trägerschaft nach Figuren aus den Liedern und Geschichten des Künstler benannt. Dazu gehört auch die Kita "Traumzauberbaum".