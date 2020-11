Nach einem Einbruch in Magdeburg ermittelt die Polizei. Gestohlen wurden Geld und Schmuck.

Magdeburg l Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Magdeburger Stadtteil Hopfengarten erbeuteten am Freitag, 27. November 2020, unbekannte Täter Geld im mittleren dreistelligen Bereich und Schmuck in unbekannter Schadenshöhe. Das teilte die Polizei mit. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus. Beamte vom Kriminaldauerdienst sicherten Spuren. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.