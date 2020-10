Auf einem ehemaligen Industriegelände in Magdeburg-Salbke ist in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen.

Magdeburg l Ein Zimmer im 1. Obergeschoss eines eigentlich leerstehenden Gebäudes auf dem ehemaligen Reichsbahn-Ausbesserungswerk in Magdeburg-Salbke stand am Donnerstagmorgen gegen 3.15 Uhr plötzlich in Flammen. Ursache unklar, Ermittler der Polizei wollen sich am Tage den Brandort anschauen, heißt es.

Bei den Löscharbeiten nutze die Feuerwehr eine Drehleiter. Dafür habe man den Strom auf den Oberleitungen für die Straßenbahnen abstellen müssen. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz gegen 5.15 Uhr, teilte ein Sprecher mit.

Personen sind bei dem Brand laut Polizei nicht verletzt worden. "Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich", sagte eine Polizeisprecherin gegenüber der Volksstimme.