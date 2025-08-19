Ermittlungen gegen Attentäter von Magdeburg abgeschlossen

Monatelang hat die Staatsanwaltschaft nach der Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. ermittelt. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt. Beginnt bald der Prozess?

Magdeburg/Naumburg - Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg hat die Ermittlungen gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt abgeschlossen. Die sogenannte Abschlussverfügung wurde an das Landgericht Magdeburg übergeben, wie ein Sprecher sagte. Dabei dürfte es sich um die Anklage von Taleb A. handeln. Details nannte die Generalstaatsanwaltschaft nicht, weil das Schreiben zunächst förmlich zugestellt werden muss.

Am 20. Dezember vergangenen Jahres war der Mann mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt. Der aus Saudi-Arabien stammende Taleb A. sitzt in Untersuchungshaft, er war zuletzt mehrfach verlegt worden.

Wann der Prozess beginnen könnte, ist offen. Der Bau eines neuen Interims-Gerichtsgebäudes soll voraussichtlich im September fertig sein - die Leichtbauhalle entsteht auf einem landeseigenen Grundstück in Magdeburg.