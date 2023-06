Pylon kontra Domblick Mit Video: So sieht es im neuen McDonald's in Magdeburg aus

In zwölf Wochen Bauzeit ist in Magdeburg ein neues Schnellrestaurant von McDonald’s entstanden. Am Dienstag (27. Juni) wurde Eröffnung gefeiert. Für Kontroversen sorgt ein 25 Meter hoher Werbepylon, der im direkten Sichtfeld zum Dom aufragt.