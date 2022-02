Erste Hilfe fürs Studium an der Uni Magdeburg

An der Uni Magdeburg gibt es unter anderem das International Office und seit Februar 2021 auch die App „Welcome to OVGU“! Damit werden Neuankömmlinge unterstützt.

Magdeburg (vs) - Nehmen wir an, ein Student aus Spanien kommt für sein Auslandsstudium nach Magdeburg. Er ist noch am Flughafen und will sich schon mal kurz über die Uni Magdeburg informieren, über die nächsten Schritte, den Campusplan, damit er sein Wohnheim findet. Da hilft die „Welcome to OVGU“-App weiter.