Erster Abiturjahrgang aus Magdeburg nach 1990 trifft sich 30 Jahre später wieder

Sie gehören zu den ersten Abiturienten aus Magdeburg nach der Wiedervereinigung: 30 Jahre später haben sich die einstigen Klassenkameraden aus dem Humboldt-Gymnasium in der Festung Mark wiedergetroffen. Die Lebenswege sind vielfältig.

Der erste Abiturjahrgang in Magdeburg nach der Wiedervereinigung: 30 Jahre später sind die einstigen Klassenkameraden vom Humboldt-Gymnasium allesamt um die 50 Jahre alt. Ihre Biografien erzählen von Aufbruch, Ankommen und Rückkehr.

Magdeburg - Im Juli 1991 hatten sie das ersehnte Zeugnis in der Hand. Die frischgebackenen Abiturienten aus dem ehemaligen Humboldt-Gymnasium in der Neustadt. Es war ein besonderer, ja ein historischer Abiturjahrgang: der erste in Magdeburg nach der Wiedervereinigung.