Erster Spatenstich für Glockenturm der Magdeburger Markusgemeinde

Symbolischer Spatenstich für den neuen Glockenturm an der Markuskirche in Magdeburg.

Magdeburg - An der Markuskirche im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-West haben am 13. Oktober 2021 offiziell die Bauarbeiten für den neuen Glockenturm begonnen. Vertreter der Gemeinde, darunter Pfarrerin Cordelia Hoenen, sowie Planer und Baufirma traten zum symbolischen ersten Spatenstich an.