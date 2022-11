Lutz Trümper wird erster Ehrenbürger der Universität Magdeburg

Magdeburg (vs) - Magdeburgs ehemaliger Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) wurde am 29. November in der Johanniskirche von der Otto-von-Guericke-Universität zum ersten Ehrenbürger der Uni berufen. Trümper werde damit für seine „herausragenden Verdienste als engagierter Begleiter und Unterstützer der Universität Magdeburg“ gewürdigt, heißt es auf Volksstimme-Anfrage aus der Uni. Die Veranstaltung fand im Rahmen anlässlich des 420. Geburtstags ihres Namenspatrons statt.

Als Vorstandsmitglied der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Universität Magdeburg habe er maßgeblich Sorge dafür getragen, dass herausgehobene und strategisch wichtige Projekte und Vorhaben in Forschung, Lehre und Third Mission an der Universität sowohl ideell als auch finanziell unterstützt und umgesetzt wurden. Als Stadtoberhaupt und nicht zuletzt als Alumnus habe er „eng und kooperativ“ mit der Universität zusammengearbeitet und stets die Bedeutung der Universität als Impulsgeber, Standortfaktor und zuverlässigen Partner beim Wissens- und Fachkräftetransfer für die Stadt Magdeburg und die Region sowohl in die Bürgerschaft als auch in die Kommunal- und Landespolitik hinein unterstrichen und unterstützt.

Trümper war von 2001 bis 2022 Oberbürgermeister der Stadt. Vor seiner Amtszeit war Trümper unter anderen Klinikums-Baudezernent an der Universität. Auf dem Akademischen Festakt würdigt die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg außerdem mit ihren höchsten Auszeichnungen exzellente Forschung und Lehre und ehrt Nachwuchswissenschaftler für hervorragende wissenschaftliche Leistungen. Anlass ist der 420. Geburtstag des Namensgebers Otto von Guericke.