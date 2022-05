Experten geben in Magdeburg Rat und Hilfe bei Krebserkrankungen

Jährlich erkranken fast 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Vorsorge und Früherkennung können helfen. Wie Experten dazu am 23. Oktober in Magdeburg wertvolle Tipps geben:

Die gesunde Brust einer Frau ist auf einer Röntgenaufnahme zu sehen. Das Röntgenbild war in einem Trailer des Mammographie-Screening-Programms in Magdeburg aufgenommen worden. Experten betonen immer wieder, wie wichtig Krebsvorsorge ist.

Magdeburg - Die Diagnose Krebs ist ein Schock für jeden einzelnen Betroffenen. Die Zahlen an Neuerkrankungen sind trotz aller Bemühungen in Forschung und Therapie immer noch immens: Jährlich erkranken in Deutschland knapp 500.000 Menschen an Krebs. Und doch: Experten des Zentrums für Krebsregisterdaten (ZfKD) können vermelden, dass die Neuerkrankungsraten leicht rückläufig sind. Beim großen Aktionstag in der Johanniskirche Magdeburg am Sonnabend geben sie Informationen und Tipps zu modernen Therapien und Vorsorgemöglichkeiten.